Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал всероссийские антитеррористические учения. Пройдут они 20 мая в 10 утра в школах, колледжах и детских лагерях. Об этом сообщает издание «ТАСС».

Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал всероссийские антитеррористические учения. Пройдут они 20 мая в 10 утра в школах, колледжах и детских лагерях. Об этом сообщает издание «ТАСС». По информации СМИ Кравцов пояснил, что основные задачи учений – это отработка навыков по выполнению алгоритмов действий, поддержка психологической готовности к ним, а также проверка систем оповещения об угрозе