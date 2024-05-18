«Почти жара»: Владимирскую область захлестнёт волна двадцатиградусного тепла
Ура! Дождались!...
«Почти жара»: Владимирскую область захлестнёт волна двадцатиградусного тепла
Ура! Дождались! Полноценная весна вернулась во Владимирскую область.
Атмосферный фронт с волнами пройдет с северо-запада с дождем и умеренным ветром, которые немного освежат воздух, но далее нас ждёт настоящее тепло, почти жара. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В воскресенье — 19 мая во Владимире (и по области) днём воздух прогреется до +20°C. Будет ясно, тепло и солнечно. Без осадков.
Ночью температура опустится до +10°C. Атмосферное давление будет слегка повышенное — 754 мм ртутного столба. Ветер — восточный и юго-восточный, до 2 метров в секунду.
В понедельник и вторник также ожидается солнечная и тёплая погода. Воздух может прогреться до +22°C.
Народный прогноз погоды на 19 мая:
«Утром росы нет – погода изменится»;
«Осы появились – лето будет дождливое»;
«На рассвете туман стелется – впереди солнечные деньки!».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений