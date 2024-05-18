Предложено увеличить количество оборудованных пляжей и спасательных постов во Владимирской...

Предложено увеличить количество оборудованных пляжей и спасательных постов во Владимирской области.Лето – любимое время года детей, однако оно может стать опасным, если не соблюдать правила безопасности на водных объектах, предупреждают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Вода, являясь источником повышенной опасности, требует пристального внимания со стороны родителей и соблюдения мер безопасности.В купальный сезон 2023 года во Владимирской области было зарегистрировано 27 происшествий, что на 37% меньше, чем в 2022 году.Погибло 27 человек, в том числе 4 ребенка (уменьшение на 50% по сравнению с прошлым годом).Основными причинами гибели детей стали купание в запрещенных местах, отсутствие контроля со стороны взрослых и неумение плавать.Сообщается, что для предотвращения подобных случаев разработан план мероприятий по профилактике несчастных случаев на 2024 год.В рамках месячника безопасности на водных объектах, который пройдет с 1 по 30 июня, будут проведены различные профилактические мероприятия, в том числе обучение детей правилам безопасного поведения на воде.Для улучшения ситуации предложено увеличить количество оборудованных пляжей и спасательных постов, организовать патрулирования и рейды, а также активизировать информационную кампанию и профилактическую работу среди населения.Особое внимание уделено организации обучения плаванию в детских оздоровительных лагерях.Ответственными за выполнение этих мер назначены руководители муниципальных образований, МВД, Министерство образования и молодежной политики, а также МЧС.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений