Россельхознадзор зафиксировал во владимирском регионе нарушения в области безопасного обращения с...
Россельхознадзор зафиксировал во владимирском регионе нарушения в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
Недавно был проведен инспекционный визит на сельхозпредприятие, которое занимается разведением молочного крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур на территории Ковровского района.
В ходе проверки выяснилось, что предприятие нарушило обязательные требования, установленные законодательством РФ в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
Что конкретно зафиксировано? В пресс-службе Россельхознадзора (Владимир, Кострома, Иваново) уточняют:
Предприятие допускает …
- несоблюдение установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, это влечет негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;
- оборот пестицидов и агрохимикатов, которые не внесены в Государственный каталог РФ;
- несвоевременное и некорректное внесение сведений в Федеральную государственную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»);
- нарушение установленных требований к хранению пестицидов и агрохимикатов.
Увы, всё это может привести к печальным последствиям. Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 8.3 КоАП РФ.
По результатам инспекционного визита составлен акт, а юридическому лицу направлено уведомление на составление протокола об административном правонарушении.
Сообщается, что сельхозпредприятию выдано предписание, выполнение которого ведомством взято на контроль.
Фото: https://vk.com/rsnvki