Россельхознадзор зафиксировал во владимирском регионе нарушения в области безопасного обращения с...

Россельхознадзор зафиксировал во владимирском регионе нарушения в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.Недавно был проведен инспекционный визит на сельхозпредприятие, которое занимается разведением молочного крупного рогатого скота и выращиванием зерновых культур на территории Ковровского района.В ходе проверки выяснилось, что предприятие нарушило обязательные требования, установленные законодательством РФ в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.Что конкретно зафиксировано? В пресс-службе Россельхознадзора (Владимир, Кострома, Иваново) уточняют:Предприятие допускает …- несоблюдение установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, это влечет негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду;- оборот пестицидов и агрохимикатов, которые не внесены в Государственный каталог РФ;- несвоевременное и некорректное внесение сведений в Федеральную государственную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»);- нарушение установленных требований к хранению пестицидов и агрохимикатов.Увы, всё это может привести к печальным последствиям. Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 8.3 КоАП РФ.По результатам инспекционного визита составлен акт, а юридическому лицу направлено уведомление на составление протокола об административном правонарушении.Сообщается, что сельхозпредприятию выдано предписание, выполнение которого ведомством взято на контроль.Фото: https://vk.com/rsnvki