Сегодня предлагаем вам вспомнить советский фильм Курьер. Кинолента стала одной из самых любимых зрителями, а также не потеряла своей актуальности до сих пор.

Сегодня предлагаем вам вспомнить советский фильм "Курьер". Кинолента стала одной из самых любимых зрителями, а также не потеряла своей актуальности до сих пор.В 1982 году в молодежном журнале "Юность" была опубликована повесть режиссера Карена Шахназарова "Курьер". Повесть вызвала большой интерес у читателей, однако на киностудии имени Горького ее сочли "несоциалистической" и отказались экранизировать.Однако через несколько лет, в 1986 году, Шахназарову все же удалось получить разрешение на экранизацию своей повести. В стране начались перемены, и вместе с ними возникла потребность в новом герое, который мог бы отразить настроения молодого поколения.