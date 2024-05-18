Средства жителей Владимирской области на счетах в банках выросли почти на четверть. К апрелю 2024...

Средства жителей Владимирской области на счетах в банках выросли почти на четверть.К апрелю 2024 года объем средств жителей Владимирской области на депозитных счетах составил 312,1 млрд рублей. Это на 24% больше, чем на ту же дату в прошлом году, информируют в пресс-службе Отделения Владимир Банка России.Любопытно, что в национальной валюте хранится почти 97% сбережений владимирцев, или 302,7 млрд рублей.Накопления в иностранной валюте сократились на 13% до 9,4 млрд рублей.«Высокие ставки помогают гражданам сохранить свои рублевые сбережения в условиях повышенной инфляции. Проценты, которые банки предлагают — примерно 13–15% годовых — и которые получит вкладчик, когда его вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время. Длинные вклады позволяют зафиксировать высокие проценты надолго. Это дает возможность не только защитить сбережения от инфляции, но и заработать. При этом банковские вклады застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей», — отмечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Выбирая, куда положить деньги — на вклад или накопительный счёт, нужно учитывать цели, сумму и срок, во время которого лучше не пользоваться сбережениями.Накопительный счёт удобен для свободного распоряжения деньгами, создания первоначальных накоплений. У счёта гибкие условия, нет срока и открыть его можно даже с небольшой суммой, но процентная ставка может меняться.По вкладам, в свою очередь, более предсказуемые условия — ставка зафиксирована и есть конкретный срок, можно посчитать свой доход.На вкладе удобно копить на значимую цель — не так велик соблазн снять и потратить деньги, как если они будут в свободном доступе.Банки и страховые компании нередко рекомендуют людям программы страхования жизни как альтернативу банковскому вкладу. Однако такие вложения не застрахованы государством и далеко не всегда гарантируют доход, отмечают в пресс-службе Отделения Владимир Банка России.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений