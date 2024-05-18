Товарооборот Владимирской области составил 2,84 млрд долларов Речь идёт про 2023 год. Это на 4,3...

Товарооборот Владимирской области составил 2,84 млрд долларовРечь идёт про 2023 год. Это на 4,3 процента больше показателя предыдущего года, отмечают в пресс-службе Правительства Владимирской области. Лидером в экспорте продукции – пищевая промышленность.Китай занимает 1 место среди 102 внешнеторговых партнёров Владимирской области. По итогам прошлого года оборот между нашим регионом и КНР вырос относительно аналогичного показателя 2022 года на 52,8 процента и составил 594,7 млн долларов.Отмечается, что основу экспорта в Китай из Владимирской области составила древесина и изделия из неё.18 мая на полях VIII Российско-Китайского ЭКСПО Владимирская область и Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) договорились о совместном продвижении экспортной деятельности в регионе и развитии информационных систем. Соответствующее соглашение подписали Губернатор Александр Авдеев и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Документ направлен на укрепление экспортного потенциала нашей области, повышение конкурентоспособности продукции местных компаний на внешних рынках, а также на разработку эффективных мер поддержки экспорта.Отдельный акцент соглашения – информационное взаимодействие.«В прошлом году досрочно внедрили стандарт 2.0, заняли 1 место в ЦФО и 3 место в России. Товарооборот региона составил 2,84 млрд долларов, на 4,3 процента больше, чем в 2022 году. Наши предприятия торгуют со 102 странами мира. Работаем результативно, но расслабляться нельзя, двигаемся дальше. Одна из первоочередных задач, которые будем решать, – интеграция государственной информационной системы «Мой экспорт» с порталом Центра поддержки экспорта Владимирской области. Это позволит сделать более доступными для наших предпринимателей услуги всероссийской цифровой платформы и координировать работу по предоставлению федеральных и областных мер поддержки», – подчеркнул Александр Авдеев.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области