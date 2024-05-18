В каких городах Владимирской области увеличился спрос на отдых у туристов-россиян?
Как рассказали...
В каких городах Владимирской области увеличился спрос на отдых у туристов-россиян?
Как рассказали коллеги из «Газеты.Ru», опираясь на исследование OneTwoTrip, в три раза увеличился спрос на отдых в Муроме, наряду с Туапсе.
А также примерно наполовину увеличился спрос на отели в Суздале
(+50%), Воронеже (+54,3%), Костроме (+52,8%) и Рязани (+50,7%).
Так что внутренний туризм как никогда популярен. Напомним, в 2023 году экскурсионный и туристический потоки в наш регион выросли на 17 процентов. В итоге Владимирскую область посетили около 2 миллионов человек.
Что касается Мурома, то там создаётся былинно-патриотический парк «Илья Муромец», и в ближайшие годы запланировано строительство эко-парка вдоль поймы Оки.
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Ассоциация туроператоров России определила и самые популярные места Золотого кольца. В 2023 году больше всего туристов приняли города Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома и Ростов Великий.
Фото: Архив ГТРК «Владимир», пресс-служба Правительства Владимирской области