В каких городах Владимирской области увеличился спрос на отдых у туристов-россиян? Как рассказали...

В каких городах Владимирской области увеличился спрос на отдых у туристов-россиян?Как рассказали коллеги из «Газеты.Ru», опираясь на исследование OneTwoTrip, в три раза увеличился спрос на отдых в Муроме, наряду с Туапсе.А также примерно наполовину увеличился спрос на отели в Суздале(+50%), Воронеже (+54,3%), Костроме (+52,8%) и Рязани (+50,7%).Так что внутренний туризм как никогда популярен. Напомним, в 2023 году экскурсионный и туристический потоки в наш регион выросли на 17 процентов. В итоге Владимирскую область посетили около 2 миллионов человек.Что касается Мурома, то там создаётся былинно-патриотический парк «Илья Муромец», и в ближайшие годы запланировано строительство эко-парка вдоль поймы Оки.Это интересно:Ассоциация туроператоров России определила и самые популярные места Золотого кольца. В 2023 году больше всего туристов приняли города Суздаль, Владимир, Ярославль, Кострома и Ростов Великий.Фото: Архив ГТРК «Владимир», пресс-служба Правительства Владимирской области