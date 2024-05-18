Владимирская область продолжает активное участие в международной акции «Сад памяти». Так, в Кольчугинском районе высадили 20 тысяч саженцев ели. В этом году в регионе планируют посадить

Владимирская область продолжает активное участие в международной акции «Сад памяти». Так, в Кольчугинском районе высадили 20 тысяч саженцев ели. В этом году в регионе планируют посадить около 16 миллионов саженцев, сообщает пресс-служба правительства. Из пресс-релиза правительства области В этом году в нашем регионе будет посажено 16 млн сеянцев и саженцев. По статистике приживутся не все,