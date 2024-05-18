В Лакинске произошёл мощный пожар, загорелось кафе у трассы М-7. Как стало известно, кафе...

В Лакинске произошёл мощный пожар, загорелось кафе у трассы М-7.Как стало известно, кафе загорелось в Лакинске сегодня вечером (18 мая). Причина пока неизвестна. Подробности выясняются.К данному часу (22:30) известно, что пожарные уже потушили пламя. Огонь полностью охватил крышу, столбы дыма на десятки метров поднимались вверх.Очевидцы стали выкладывать видео в соцсети.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области подтвердили информацию.Официально сообщается: «… В городе Лакинске огнеборцы МЧС России уже ликвидировали открытое горение на 300 квадратных метрах. Проливку и разбор конструкций проводят 36 специалистов, работает 12 единиц техники. Погибших и пострадавших нет».Видео: https://t.me/mchs33