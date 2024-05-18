В мае владимирцы смогут увидеть «цветочное» полнолуние. Не пропустите полнолуние — в четверг, 23...

В мае владимирцы смогут увидеть «цветочное» полнолуние.Не пропустите полнолуние — в четверг, 23 мая 2024 года. Астрономы обещают волшебное зрелище (при благоприятных погодных условиях), можно будет понаблюдать за полной Цветочной Луной.Для лучшего обзора просто найдите место без высоких зданий или деревьев и смотрите, как она восходит.Луна достигнет полной фазы 23 мая в 16:53 по московскому времени (13:53 GMT). В этот момент она будет находиться в созвездии Весов.Кстати, вам совсем не обязательно строго следовать этому времени: при наблюдении невооруженным глазом Луна будет казаться круглой и яркой накануне,а также на следующий день после достижения полной фазы.Самой яркой звездой рядом с полной Луной в мае будет красноватая звезда Антарес, часто называемая «сердцем скорпиона».«Цветочная Луна» – самое распространенное название для полной Луны в мае. Но почему? Ответ прост: в Северном полушарии в это время начинается сезон цветения. Индейцы, восхищавшиеся красотой распускающихся цветов, назвали полную Луну в их честь.Если изучить все названия полнолуний, можно сделать вывод, что они связаны с природными особенностями, характерными для определенного месяца.Кстати, в разных уголках мира люди придумывали свои названия для полнолуния в мае. Вот как называли Луну разные народы:Китайцы: Драконья Луна;Кельты: Яркая Луна;Виккане: Заячья Луна;Чероки: Луна Земледелия;Южное полушарие: Бобровая Луна или Морозная Луна.Следующая Цветочная Луна появится на небе лишь 12 мая 2025 года в 19:56 по московскому времени.Фото: Алексей Осетров