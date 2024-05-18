За невыполнение договора индивидуальный предприниматель выплатил почти в три раза больше, чем получил.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области, житель заключил договор с продавцом на сумму 22 700 рублей. Согласно документу, поставщик должен был доставить шкаф в срок от 40 до 95 рабочих дней, однако не выполнил условие.После заявления пострадавшего надзорное ведомство направило иск в суд с требованием признать договор недействительным и взыскать с индивидуального предпринимателя полученную сумму, неустойку, возмещение морального вреда и штраф. Суд удовлетворил ходатайство и требования. Общая сумма выплат составила 66 300 рублей и 75 копеек.