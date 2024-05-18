В Суздале стартовали работы по благоустройству Городского сада около Кремля. Как стало известно,...

В Суздале стартовали работы по благоустройству Городского сада около Кремля.Как стало известно, предполагается обновить мощение дорожек, местами подровняв просевшие участки их трассировки, оборудовать дополнительные эко-дорожки и легкие террасные палубы в необустроенных местах сада.Уличный туалетный модуль будет заменен на более современный и комфортный (без привязки к дежурству обслуживающего сотрудника).Проезд вдоль торцевой стены здания ЗАГСа, прилегающий к территории сада, будет также обновлен и укреплен для технического транспорта.« … В советское время городской сад продолжал быть любимым местом отдыха горожан. Многие суздальцы старшего поколения помнят танцы под духовой оркестр под густыми кронами сада. Надеемся, эта традиция возобновится после ремонтных работ. А имеющиеся свидетельства о растениях в саду послужат историческим источником и поводом для вдохновения современных ландшафтных дизайнеров, которые примут участие в проекте. С нашим отделением ВООПИК договорились о создании открытой уличной выставки, посвященной истории города», - сообщила глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области