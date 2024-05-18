Владимирцев приглашают на ежегодный музыкальный фестиваль «Ритмы весны» Ежегодный музыкальный...

Владимирцев приглашают на ежегодный музыкальный фестиваль «Ритмы весны»Ежегодный музыкальный фестиваль вновь ждет всех любителей качественной (и живой) музыки в Центральном парке культуры и отдыха во Владимире.Сегодня (18 мая) на главной сцене прозвучат популярные российские хиты в кавер-версиях. Старт мероприятия в 15:00.Организаторы фестиваля обещают оригинальное звучание, сильный вокал и мощную энергетику исполнителей.Участниками фестиваля станут драйвовые и талантливые группы города Владимира и области: «Лабиринт» (г. Собинка), «Люди в белом» (г. Собинка), «Memento vivere», «Не школа барабанов» и «Рок-перескОк».А еще в этот вечер состоится розыгрыш безлимитного сертификата «Лето без границ».Вход свободный для всех.Фото: https://www.culture.ru/events/4600829/muzykalnyi-festival-ritmy-vesny