Власти Владимира планируют найти нового перевозчика для маршрута №28 к 23 мая. Напомним, в конце...

Власти Владимира планируют найти нового перевозчика для маршрута №28 к 23 мая.Напомним, в конце мая на автобусном маршруте №28 сменится перевозчик.Тогда власти временно нашли решение. Маршруты №7С, 11С, 15, 21С, 25 и 56 взял на себя «Владимирпассажиртранс», №26 – «ЕвроТрансВладимир плюс», №28 – «Виктории».Аукцион 14 мая появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает управление муниципального заказа города Владимира.В приложении №1 (на сайте ЕИС Закупки) уточняются требования к характеристикам и оборудованию транспортных средств: «общая пассажировместимость - не менее 48 человек», «кузов - низкопольный либо полунизкопольный», «транспортные средства, выпускаемые на маршрут, должны соответствовать красно-белой цветовой гамме кузова с нанесенными элементами изображения, согласно макету», «круглосуточная регистрация изображения установленных видеокамер», «хранение видеоинформации сроком не менее 30 календарных дней» и пр. Полную информацию можно изучить по ссылке.Контракт на обслуживание оценили в рубль. Прием заявок завершается 23 мая.Фото: Архив ГТРК «Владимир»