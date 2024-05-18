Начато уголовное расследование по делу о краже денег из квартиры.

По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, установлено, что брат пострадавшей гостил у их общей матери. Когда женщина тоже пришла в гости, подозреваемый выкрал ключи из её куртки, проник в квартиру и забрал деньги.После совершённых действий мужчина вернулся в дом матери, где всё ещё находилась пострадавшая и положил ключи на место. После задержания подозреваемый признался в содеянном. Деньги были потрачены на личные нужды. На данный момент подозреваемый находится под стражей, возбуждено уголовное дело.