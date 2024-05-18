Во Владимире было раскрыто «семейное преступление» по горячим следам. Что делать, если вы...

Во Владимире было раскрыто «семейное преступление» по горячим следам.Что делать, если вы обнаружили пропажу крупной суммы денег, а следов взлома вашей квартиры нет?Как рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, за помощью в Отдел полиции № 3 на днях обратилась жительница Владимира.Женщина пояснила, что из ее квартиры пропали 30 000 рублей. При этом, она утверждала, что входная дверь была без повреждений, порядок в квартире нарушен не был.«… Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен брат потерпевшей, с которым она не общалась. Как выяснилось, незадолго до кражи женщина находилась в гостях у своей матери, проживающей рядом, в гости к которой пришел и ее брат. Мужчина, воспользовавшись ситуацией, незаметно взял из куртки сестры ключи от ее квартиры. А после проник в чужое жилище и похитил из шкафа деньги. Затем вернулся к матери, у которой продолжала находиться сестра, и положил ключи на место...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Фигурант был задержан и дал признательные показания. Как оказалось, похищенные деньги мужчина потратил на свои личные нужды. В данный момент в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам «кражи».Уточняется, что подозреваемого заключили под стражу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений