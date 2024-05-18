Во Владимире полицейские задержали местного жителя, который оставил приятельницу без ювелирных...

Во Владимире полицейские задержали местного жителя, который оставил приятельницу без ювелирных украшенийКак рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, 6 мая в дежурную часть Отдела полиции № 1 (во Владимире) обратилась 31-летняя жительница областного центра.Женщина пояснила, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия на сумму более 50 000 рублей. Были похищены две пары сережек из золота, золотая подвеска, две цепочки, крест и кольца.Из беседы с потерпевшей полицейские установили, что женщина часто общалась с приятелем - 26-летним жителем Владимира, который периодически приходил к ней домой.Позже выяснилось, что в один из таких визитов безработный мужчина попросил приятельницу помочь ему финансово, а именно - оформить кредит на общую сумму в 50 000 рублей.Женщина отказала в просьбе, а через некоторое время обнаружила пропажу ювелирных изделий.Дозвониться до предполагаемого похитителя она не смогла, после чего и обратилась за помощью в полицию.«… Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого в совершении кражи. У него полицейские обнаружили похищенную пару сережек и крест. Остальное злоумышленнику удалось сдать в ломбард...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В настоящее время следователем в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам кражи.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уточняется, что часть сданных в ломбард украшений мужчина выкупил, чтобы возместить ущерб потерпевшей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений