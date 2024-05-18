Во Владимире полицейские задержали местного жителя, который оставил приятельницу без ювелирных...
Во Владимире полицейские задержали местного жителя, который оставил приятельницу без ювелирных украшений
Как рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, 6 мая в дежурную часть Отдела полиции № 1 (во Владимире) обратилась 31-летняя жительница областного центра.
Женщина пояснила, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия на сумму более 50 000 рублей. Были похищены две пары сережек из золота, золотая подвеска, две цепочки, крест и кольца.
Из беседы с потерпевшей полицейские установили, что женщина часто общалась с приятелем - 26-летним жителем Владимира, который периодически приходил к ней домой.
Позже выяснилось, что в один из таких визитов безработный мужчина попросил приятельницу помочь ему финансово, а именно - оформить кредит на общую сумму в 50 000 рублей.
Женщина отказала в просьбе, а через некоторое время обнаружила пропажу ювелирных изделий.
Дозвониться до предполагаемого похитителя она не смогла, после чего и обратилась за помощью в полицию.
«… Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого в совершении кражи. У него полицейские обнаружили похищенную пару сережек и крест. Остальное злоумышленнику удалось сдать в ломбард...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
В настоящее время следователем в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам кражи.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уточняется, что часть сданных в ломбард украшений мужчина выкупил, чтобы возместить ущерб потерпевшей.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений