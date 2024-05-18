В Коврове мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом и провернул «дело».

Зимой 2024 года житель Коврова договорился с неизвестным о проведении мошеннических мероприятий. Подельники смогли обмануть двух пенсионерок по известной схеме: во время звонка обвиняемый убеждал женщин, что их родственники попали в ДТП по своей вине и должны выплатить крупную сумму в качестве компенсации.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, один из фигурантов задержан и признал свою вину. Также обвиняемый частично возместил ущерб. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.