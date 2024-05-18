В Петушках мужчина семь раз украл деньги с помощью чужих смартфонов.
Как сообщает пресс-служба Петушинского районного суда, мужчина пользовался доверием близких. Его приятель попросил помочь с переводом средств между счетами, но фигурант переводил деньги себе. За пять переводов обманщик «заработал» 133 тысячи рублей.
Также жертвой мошенника стала его тётя. Он узнал пароль от её мобильного приложения банка и за два перевода получил восемь тысяч рублей. Все деньги фигурант потратил на продукты и алкоголь.
Суд признал мошенника виновным и назначил девять месяцев принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Приговор вступил в законную силу.