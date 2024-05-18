В Петушках мужчина семь раз украл деньги с помощью чужих смартфонов.

Как сообщает пресс-служба Петушинского районного суда, мужчина пользовался доверием близких. Его приятель попросил помочь с переводом средств между счетами, но фигурант переводил деньги себе. За пять переводов обманщик «заработал» 133 тысячи рублей.Также жертвой мошенника стала его тётя. Он узнал пароль от её мобильного приложения банка и за два перевода получил восемь тысяч рублей. Все деньги фигурант потратил на продукты и алкоголь.Суд признал мошенника виновным и назначил девять месяцев принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Приговор вступил в законную силу.