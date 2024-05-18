Во Владимирской области на одном из озёр Киржачского района массово гибнет рыба Информация об...

Во Владимирской области на одном из озёр Киржачского района массово гибнет рыбаИнформация об этом, а также шокирующие фото появилась накануне в сообществе Вконтакте «Подслушано Киржач».«… В Першинском поселении, в водах озера Федоровского всплывает мертвая рыба. В водоем сбрасывает свои стоки занимающиеся водоотведением Красного Октября. Если кто есть с этого района, уделите час вашего времени по вылову оставшихся в живых особей рыбы и переселению ее в близ лежащий водоем, хотя бы в речку, она вся уперлась в берег...» - возмущаются местные жители и рыбаки, распространяя это сообщение.Жители предполагают, что причиной массовой гибели рыбы является сброс неочищенных стоков водоотводящим предприятием Красного Октября. Так ли это — неизвестно. Официальной реакции пока нет."Вообще то за такое безобразие положено наказание. Обратитесь в Экологический надзор Владимирской области, разобраться в данной ситуации их прямая обязанность!» - комментируют сложившуюся ситуацию неравнодушные жители. «Кошмар! Ещё и запах вчера появился...» - добавляет кто-то из очевидцев.Кадры, которые говорят сами за себя, также появились накануне в сообществе Вконтакте «Подслушано Киржач»:Фото: https://vk.com/v_kirzhache