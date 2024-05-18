Во Владимирской области обнаружено 6 несанкционированных свалок на землях сельхозназначения. По...

Во Владимирской области обнаружено 6 несанкционированных свалок на землях сельхозназначения.По информации Управления Россельхознадзора, во Владимирской области с начала 2024 года на землях сельхозназначения обнаружено 6 свалок, на общей площади 771 кв. метров в Камешковском, Суздальском и Ковровском районах.Жителям региона напоминают, что захламление угодий отходами производства и потребления является серьёзным нарушением требований земельного законодательства Российской Федерации.В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям рассказали, что в текущем году в нашем регионе при проведении выездного обследования - в Камешковском районе на земельном участке была обнаружена несанкционированная свалка ТКО.В отношении правообладателя участка была проведена проверка, и как итог: выдано предписание об устранении нарушений, а гражданка привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст 8.7 КоАП РФ с назначением наказания в размере 20 тысяч рублей.Помимо этого, в адрес правообладателя участка Управлением направлена претензия на добровольное возмещение вреда (причиненного почве) на сумму — более 200 тысяч рублей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений