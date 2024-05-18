Во Владимирском планетарии отметят международный день астрономии. Сегодня — 18 мая в России...

Во Владимирском планетарии отметят международный день астрономии.Сегодня — 18 мая в России отмечают международный день астрономии.Музеи, обсерватории, университеты, планетарии и астрономические клубы по всему миру устанавливают легкодоступные телескопы в общественных местах, включая школы, парки и торговые центры, чтобы люди могли наблюдать за небом днем и ночью.Во Владимирском планетарии 18 мая отметят международный день астрономии, который продолжится ночью музеев.Днём в 11.00, 12.00 и 13.00 состоятся лекции-сеансы о тайнах вселенной, а вечером в 20.00- бесплатная полнокупольная программа «Мир в котором мы живем». В ней рассказывается, как в глубокой древности люди представляли себе окружающий мир, как развивались и менялись с течением времени эти представления.Затем в 21.00 на площадке около планетария по адресу Большая Московская дом 66 «А» при условии ясного неба состоятся наблюдения Луны в телескопы.Это интересно! Впервые будут представлены возможности астрофотографии.Вид с телескопа будет транслироваться прямо на экран монитора, что позволит изучать географию видимой стороны Луны.Фото: https://vk.com/planetarium33