Жителей Владимирской области просят не трогать детёнышей диких зверей. В дирекции особо охраняемых...

Жителей Владимирской области просят не трогать детёнышей диких зверей.В дирекции особо охраняемых природных территорий просят НЕ ТРОГАТЬ маленьких зайчат. И ни в коем случае не забирать домой детенышей диких зверей.Сейчас у ушастых "бэби бум". Но зайчихи никогда не бросают своих детей - они возвращаются к ним несколько раз в день и кормят молоком.Если вы случайно подобрали малыша, его нужно вернуть в течение суток. Ему может понадобиться помощь только если он ранен, подвергся нападению, находится в опасной зоне или провел больше суток с человеком. Но этого допустить нельзя: по статистике в неопытных руках выживают лишь 5 процентов зайчат.Защитники природы напоминают: зайцы - не домашние питомцы, они не станут ручными, как кролики. И их нельзя держать в клетке.