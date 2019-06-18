Анастасия Решетова выложила новую фотографию в Instagram. Подписчики сразу заподозрили неладное.

Анастасия Решетова выложила новую фотографию в Instagram. Подписчики сразу заподозрили неладное.Модель посвятила пост новейшей разработке – электронному тесту на беременность Clearblue. Девушка рассказывает, что он показывает непросто полоски, а четкие данные. Благодаря ему, она точно знает, когда именно в ее жизни произошло маленькое чудо.Также бизнесвумен поделилась, что несмотря на то, что оплодотворение было запланировано, она все-равно ужасно волновалась. "Мне сначала не верилось в случившееся и хотелось, естественно, подтверждения своего нового положения", – откровенно пишет Решетова.Один из подписчиков задал Анастасии под снимком в комментариях довольно-таки личный вопрос. "А вы с Тимати вместе живете?", – поинтересовался пользователь сети. "А вы со своим мужем вместе жили бы?", – ответила избранница продюсера.Такое высказывание вызвало бурю обсуждений. Теперь, как сообщает "7Дней", фанаты гадают, действительно ли модель вышла замуж за рэпера, или она всего-навсего подразумевала гражданский брак."У нее кольцо на безымянном с Нового года. Может не афишируют", – предположила поклонница.Напомним, ранее Тимур Ильдарович находился в длительных отношениях с моделью Аленой Шишковой. Девушка родила ему чудесную дочку, и вскоре пара распалась. Кстати, на экс-девушке Тимати так и не женился.