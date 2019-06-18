Наследница
певицы покорила пользователей Сети. Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили совместный
сингл.
Наследница
певицы покорила пользователей Сети. Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили совместный
сингл.
Участники шоу "Голос. Дети" после завершения конкурса продолжили
сотрудничество. Подробностями 11-летняя Микелла Абрамова поделилась на своей страничке Instagram.
"Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Максимом дуэта #ЭтаЛюбовь.
Спасибо огромное крутому продюсеру Дмитрию Климашенко и авторам Шеру Остону и
Дмитрию Тютлину. Качайте на всех цифровых площадках!!" – написала дочь Алсу. Официальный релиз композиции вышел 18
июня.
Поклонники с радостью встретили новость и спросили Микеллу Абрамову,
планирует ли она записывать сольные композиции. "Классная песня, но ваш голос
мне нравится больше", "А планируется запись без Ержана?", "Вы огромная молодец,
вам нужно продолжать работать и сольно", – поинтересовались подписчики.
Кроме того, получила в свой адрес море комплиментов. "Микелла, ты большая молодчинка! Ты проделала не малый путь!
Удачи тебе во всем!", "Микелла поет лучше! Умница!
Хороший голос и уникальный тембр!", "Волшебно, и пусть все услышат невероятный
голос и тембр Микеллы", "Ты умница, что преодолела и правильно,
надо делать то, что нравится сначала тебе, а всем понравиться невозможно и не
нужно, еще раз так держать", – высказались поклонники