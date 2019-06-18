Наследница певицы покорила пользователей Сети. Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили совместный сингл.

Наследницапевицы покорила пользователей Сети. Микелла Абрамова и Ержан Максим выпустили совместныйсингл.Участники шоу "Голос. Дети" после завершения конкурса продолжилисотрудничество. Подробностями 11-летняя Микелла Абрамова поделилась на своей страничке Instagram."Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Максимом дуэта #ЭтаЛюбовь.Спасибо огромное крутому продюсеру Дмитрию Климашенко и авторам Шеру Остону иДмитрию Тютлину. Качайте на всех цифровых площадках!!" – написала дочь Алсу. Официальный релиз композиции вышел 18июня.Поклонники с радостью встретили новость и спросили Микеллу Абрамову,планирует ли она записывать сольные композиции. "Классная песня, но ваш голосмне нравится больше", "А планируется запись без Ержана?", "Вы огромная молодец,вам нужно продолжать работать и сольно", – поинтересовались подписчики.Кроме того, получила в свой адрес море комплиментов. "Микелла, ты большая молодчинка! Ты проделала не малый путь!Удачи тебе во всем!", "Микелла поет лучше! Умница!Хороший голос и уникальный тембр!", "Волшебно, и пусть все услышат невероятныйголос и тембр Микеллы", "Ты умница, что преодолела и правильно,надо делать то, что нравится сначала тебе, а всем понравиться невозможно и ненужно, еще раз так держать", – высказались поклонники