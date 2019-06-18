На звезду 90-х написали заявление в правоохранительные органы. Якобы певец Шура украл вещи из своей же квартиры.

На звезду 90-х написали заявление в правоохранительныеорганы. Якобы певец Шура украл вещи из своей же квартиры.Продюсер Павел Депершмидт сообщил, что новые владельцыквартиры певца возмущены тем, что в апартаментах после переезда артиста осталисьголые стены. Собственники жилья обратились в полицию и требуют вернуть мебель ибытовую технику на место.Между тем, по словам представителя, певец Шура въезжал вновостройку, он в буквальном смысле купил бетонную коробку. Артист насобственные средства делал ремонт и купил предметы интерьера и домашнюю электронику. Естественно,когда звезду заставили съехать, он вывез все свои вещи."Когда новыйхозяин въехал в квартиру, он вызвал полицию и подал заявление вправоохранительные органы, что ему был нанесен материальный ущерб", – отмечает ПавелДепершмидт.Продюсер добавил, что сейчас правоохранительные органы разбираютсяв ситуации, которая, по его мнению, не лишена комичности. "Да, Шура теперьдоказывает, что это его вещи. Забавно, каким образом новый хозяин, которыйпокупал квартиру вслепую, будет доказывать, что эти вещи его", – сказал он в интервью .Напомним, в конце апреля проиграл суд о возвратеквартиры, которой он лишился из-за мошенников. Звезду обманули еще на этапепокупки жилья в начале 2000-х, однако съехать заставили только сейчас. Вокалист не скрывает, что в тот период злоупотреблялзапрещенными веществами, поэтому был легкой добычей для злоумышленников. "В свои 43 года я – бомж", – говорил в интервью.