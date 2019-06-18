На звезду 90-х написали заявление в правоохранительные
органы. Якобы певец Шура украл вещи из своей же квартиры.
На звезду 90-х написали заявление в правоохранительные
органы. Якобы певец Шура украл вещи из своей же квартиры.
Продюсер Павел Депершмидт сообщил, что новые владельцы
квартиры певца возмущены тем, что в апартаментах после переезда артиста остались
голые стены. Собственники жилья обратились в полицию и требуют вернуть мебель и
бытовую технику на место.
Между тем, по словам представителя, певец Шура въезжал в
новостройку, он в буквальном смысле купил бетонную коробку. Артист на
собственные средства делал ремонт и купил предметы интерьера и домашнюю электронику. Естественно,
когда звезду заставили съехать, он вывез все свои вещи.
"Когда новый
хозяин въехал в квартиру, он вызвал полицию и подал заявление в
правоохранительные органы, что ему был нанесен материальный ущерб", – отмечает Павел
Депершмидт.
Продюсер добавил, что сейчас правоохранительные органы разбираются
в ситуации, которая, по его мнению, не лишена комичности. "Да, Шура теперь
доказывает, что это его вещи. Забавно, каким образом новый хозяин, который
покупал квартиру вслепую, будет доказывать, что эти вещи его", – сказал он в интервью .
Напомним, в конце апреля проиграл суд о возврате
квартиры, которой он лишился из-за мошенников. Звезду обманули еще на этапе
покупки жилья в начале 2000-х, однако съехать заставили только сейчас. Вокалист не скрывает, что в тот период злоупотреблял
запрещенными веществами, поэтому был легкой добычей для злоумышленников. "В свои 43 года я – бомж", – говорил в интервью.