На проходящем в Бразилии Copa America завершился матч, в котором чилийцы не оставили шансов игрокам сборной Японии, разгромив их со счетом 4:0. Игра состоялась на стадионе в Сан-Паулу.

На проходящем в Бразилии Copa America завершился матч, в котором чилийцы не оставили шансов игрокам сборной Японии, разгромив их со счетом 4:0. Игра состоялась на стадионе в Сан-Паулу.Как сообщает ТАСС, в составе победителей дублем отметился Эдуардо Варгас. Победа позволила Чили сравняться по набранным очкам с ургувайцами. Следующую игру чилийцы проведут 22 июня, их соперником станет команда Эквадора. Японии предстоит матч с Уругваем.