Госдума на пленарном заседании во вторник, 18 мая, одобрила внесенный Владимиром Путиным проект Федерального закона о приостановке договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей давности. Такое решение необходимо для защиты национальных интересов России, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании во вторник, 18 мая, одобрила внесенный Владимиром Путиным проект Федерального закона о приостановке договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей давности. Такое решение необходимо для защиты национальных интересов России, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Нормативно-правовой акт поддержали все думские фракции,сообщил председатель Госдумы. В поддержку президентской инициативы высказалисьи три комитета – по международным делам, по обороне и безопасности и попротиводействию коррупции.Россия сделала все возможное, чтобы сохранить достигнутыеСССР и США обязательства, подчеркнул Володин. "Но действия Соединенных ШтатовАмерики повлекли нарушения этого договора, а наши неоднократные предложениясохранить договорные обязательства не увенчались успехом", – констатировалспикер.Он напомнил, что закон дает возможность президенту в любоймомент возобновить действие ракетного договора, если США вернутся к исполнениюсвоих обязательств.Решение о приостановке ДРСМД принято для обеспечениянациональной безопасности России, сказал Володин. Выход Соединенных Штатов изсоглашения спикер Госдумы назвал угрозой системе глобальной безопасности.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССРи США подписали 8 декабря 1987 года. Сторонам запрещалось иметь на вооруженииракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.Решением главы Белого дома Дональда Трампа Соединенные Штаты прекратили исполнение договорасо 2 февраля 2019 года. В американскойадминистрации свои действия объяснили тем, что Москвы якобы нарушает условиясоглашения.Президент России Владимир Путин в ответ также объявило приостановке участия в договоре и внес в Госдуму соответствующийзаконопроект.