Госдума на пленарном заседании во вторник, 18 мая, одобрила внесенный Владимиром Путиным проект Федерального закона о приостановке договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей давности. Такое решение необходимо для защиты национальных интересов России, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании во вторник, 18 мая, одобрила внесенный Владимиром Путиным проект Федерального закона о приостановке договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей давности. Такое решение необходимо для защиты национальных интересов России, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Нормативно-правовой акт поддержали все думские фракции,
сообщил председатель Госдумы. В поддержку президентской инициативы высказались
и три комитета – по международным делам, по обороне и безопасности и по
противодействию коррупции.
Россия сделала все возможное, чтобы сохранить достигнутые
СССР и США обязательства, подчеркнул Володин. "Но действия Соединенных Штатов
Америки повлекли нарушения этого договора, а наши неоднократные предложения
сохранить договорные обязательства не увенчались успехом", – констатировал
спикер.
Он напомнил, что закон дает возможность президенту в любой
момент возобновить действие ракетного договора, если США вернутся к исполнению
своих обязательств.
Решение о приостановке ДРСМД принято для обеспечения
национальной безопасности России, сказал Володин. Выход Соединенных Штатов из
соглашения спикер Госдумы назвал угрозой системе глобальной безопасности.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР
и США подписали 8 декабря 1987 года. Сторонам запрещалось иметь на вооружении
ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.
Решением главы Белого дома Дональда Трампа Соединенные Штаты прекратили исполнение договора
со 2 февраля 2019 года. В американской
администрации свои действия объяснили тем, что Москвы якобы нарушает условия
соглашения.
Президент России Владимир Путин в ответ также объявил
о приостановке участия в договоре и внес в Госдуму соответствующий
законопроект.