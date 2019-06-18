Потепление климата приведет к тому, что уже в конце ХХI века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.

Потепление климата приведет к тому, что уже в конце ХХI века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировала телекомпания CNN, со ссылкой на исследование в журнале Nature Climate Change.В статье говорится, что в ходе анализа 22 компьютерных вариантов будущего исследователи пришли к выводу, что к концу нынешнего столетия потепление климата будет регулярно давать о себе знать на 58% территории нашей планеты. При этом данное явление затронет 67% территорий наименее развитых стран, а также островных государств.При этом по оценкам экспертов Национального управления США по проблемам океанов и атмосферы, с 1901 по 1975 год температура на поверхности Земли повысилась на 0,7 — 0,9 градуса Цельсия, а с 1975 года процесс потепления резко ускорился, сейчас средняя температура у поверхности Земли выросла на 1,5 — 1,8 градусов Цельсия. 10 наиболее теплых лет пришлись на период после 1998 года.