Иномарка SsangYong столкнулась с машиной скорой помощи в Моршанске Тамбовской области, один человек погиб, четверо получили ранения.

Иномарка SsangYong столкнулась с машиной скорой помощи в Моршанске Тамбовской области, один человек погиб, четверо получили ранения.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в областном управлении ГИБДД.Отмечается, что скорая ехала с включенной сиреной и проблесковыми маячками на красный свет регулируемого светофора, когда в нее врезалась иномарка, двигавшаяся на зеленый сигнал. От сильного удара оба автомобиля отбросило на тротуар, где скорая загорелась.В результате аварии 36-летняя фельдшер скончалась от травм в больнице. Пострадали также водитель "скорой", коллега погибшей, пациентка и 63-летний пассажир SsangYong.