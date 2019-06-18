Каникулы строгого режима Сотни московских детей остались без нормального отдыха. Сразу несколько летних лагерей не смогли получить разрешение на работу от Роспотребнадзора. Только родители узнали об этом в последний момент, когда одни дети были уже на чемоданах, а другие и вовсе в пути.

Каникулы строгого режима Сотни московских детей остались без нормального отдыха. Сразу несколько летних лагерей не смогли получить разрешение на работу от Роспотребнадзора. Только родители узнали об этом в последний момент, когда одни дети были уже на чемоданах, а другие и вовсе в пути.Вместо приключений и новых знакомств — лето за гаджетами. Каникулы испорчены.- Нет слов просто. Меня родители успокаивали, — сокрушается девочка.Десятки детей — это только первая смена. Стоимость путевки — около сорока тысяч рублей. Рюкзаки собраны, но тут… сюрприз!"Мы узнали об этом прямо за сутки, что лагерь полностью закрывается", — подчеркивает Андрей Шувалов.Пустые коридоры, двери опечатаны. Лагерь "Горки" в Подмосковье решением Роспотребнадзора закрыт."Как смотреть в глаза тем родителям, которые собирались отправить своих детей в лагерь?" – задает риторический вопрос методист детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) "Горки" Лилия Анатоленко.Родителям предлагают писать заявление на возврат денег, но в руководстве лагеря признаются: возвращать уже нечего — все потрачено на ремонт и зарплаты.- Еще 14 мая было известно, что лагерь не будет работать?- Совершенно верно!- И после этого они нам устраивают экскурсию туда и принимают деньги!Историей подмосковных "Горок" заинтересовался Следственный комитет.В лагере под Туапсе на утреннем построении только вожатые. База отдыха тоже не получил лицензию."Незадолго до отбоя мне ребенок написал смс: "Мама, нас везут в другой лагерь"! Как я пережила эту ночь — страшно представить", — признается Лариса Зудина.- У нас все матрасы новые, подушки новые, белье закуплено, — перечисляет достоинства отдыха в краснодарском лагере персонал.Директор лагеря недоумевает: мелкие нарушения, вроде отсутствия москитных сеток, и те исправили, но решения суда об открытии еще нет."Исправляем нарушения, они приходят, снова что-то находят. Мы готовы всех принять, если 18 числа суд примет положительное решение о возобновлении деятельности", — поясняет директор лагеря "РИО КЭМП" Даниил Шахрай.Главные вопросы Росптребнадзора к содержанию жилых помещений и столовой. В списке нарушений — отсутствие противоклещевой обработки, протекающие потолки, ветхая мебель. Нет мусорных ведер в туалетах и держателей для мыла, еще пара пунктов в списке нарушений."Большинство нарушений уже устранено, — соглашается начальник отдела воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Светлана Дементьева, — но персонал лагеря до настоящего времени не имеет достаточного объема документации".В администрации Туапсинского района говорят, как устранят нарушения, и лагерь откроется."Они не выполнили элементарные санитарно-эпидемиологические нормы и правила!" – настаивает начальник управления по развитию курортов администрации Туапсинского района Юрий Миланко.Детей пока отправили в другие лагеря. Условия там, по мнению родителей, тоже далеки от идеальных."Видно, что нет постельного белья. Вот фотографии еды. Дети жалуются, что все не вкусно, не проварено, сырое", — жалуется Екатерина Берне.84 человека из непрошедшего проверку лагеря здесь, по сути, приняли бесплатно."Люди абсолютно не знали, что они едут в другой лагерь. Их прямо на вокзале переориентировали. Конечно, они были неприятно удивлены", — согласен директор детского оздоровительного лагеря "Дон" Инна Борисова.- Нас отвезли сюда на несколько дней, как нам сказали. Но мы уже тут больше двух недель! – отмечают дети.Первая смена заканчивается, впереди еще три. Руководство лагеря надеется, что еще успеет принять школьников.