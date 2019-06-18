Скандальное высказывание сестры продюсера группы На-на
получило должный отклик. Представитель Бари Алибасова прокомментировал версию о
намеренном отравлении.
Скандальное высказывание сестры продюсера группы "На-на"
получило должный отклик. Представитель Бари Алибасова прокомментировал версию о
намеренном отравлении.
Накануне в студии "Пусть говорят" Первого канала обсуждали громкую
историю, в которой оказался основатель бойз-бенда. В эфире ток-шоу выступила
сестра Бари Алибасова – Зоя Воробьева.
Женщина заявила, что родственники новой жены продюсера –
актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной – причастны к его отравлению бытовой химией.
Кто именно из рода знаменитой артистки мог замыслить такое ужасное злодейство
она не сообщила.
Высказывание родственницы основателя "На-на" прокомментировал
PR-директор коллектива Вадим Горжанкин. Он намекнул, что Воробьева напала на артистку из-за ревности, зависти и обиды.
"Шукшины и Алибасовы не воспринимают всерьез вчерашнее
заявление сестры продюсера. Возможно, таким образом она выразила дефицит
внимания со стороны Бари, которого стало больше после того, как Лидия
Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. после
выздоровления постарается уделять больше внимания своей сестре. Как известно,
ранее он не однократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства", -
цитирует Горжанкина Telegram-канал "Говорит Москва".
Отметим, что ранее версию об отравлении близкими его новой супруги высказывал артист Станислав Садальский. Актер
подозревал внучку Федосеевой-Шукшиной – Анну Трегубенко. К слову, тогда Воробьева,
отвергала подозрения Садальского.