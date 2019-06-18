Скандальное высказывание сестры продюсера группы На-на получило должный отклик. Представитель Бари Алибасова прокомментировал версию о намеренном отравлении.

Скандальное высказывание сестры продюсера группы "На-на"получило должный отклик. Представитель Бари Алибасова прокомментировал версию онамеренном отравлении.Накануне в студии "Пусть говорят" Первого канала обсуждали громкуюисторию, в которой оказался основатель бойз-бенда. В эфире ток-шоу выступиласестра Бари Алибасова – Зоя Воробьева.Женщина заявила, что родственники новой жены продюсера –актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной – причастны к его отравлению бытовой химией.Кто именно из рода знаменитой артистки мог замыслить такое ужасное злодействоона не сообщила.Высказывание родственницы основателя "На-на" прокомментировалPR-директор коллектива Вадим Горжанкин. Он намекнул, что Воробьева напала на артистку из-за ревности, зависти и обиды."Шукшины и Алибасовы не воспринимают всерьез вчерашнеезаявление сестры продюсера. Возможно, таким образом она выразила дефицитвнимания со стороны Бари, которого стало больше после того, как ЛидияНиколаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. послевыздоровления постарается уделять больше внимания своей сестре. Как известно,ранее он не однократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства", -цитирует Горжанкина Telegram-канал "Говорит Москва".Отметим, что ранее версию об отравлении близкими его новой супруги высказывал артист Станислав Садальский. Актерподозревал внучку Федосеевой-Шукшиной – Анну Трегубенко. К слову, тогда Воробьева,отвергала подозрения Садальского.