Местные жители, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, фиктивно ставили на учет иностранных граждан.

Сотрудниками Отделения МВД России по Киржачскому району в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлены факты нарушения миграционного законодательства.Установлено, что в период с марта по май текущего года местные жители, 45 и 46 лет, направили в отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии граждан одной из зарубежных стран, указав место их проживания в своих квартирах, при этом намерения предоставить жилплощадь у изначально мужчин не было.По результатам проведенных проверок было возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Один из фигурантов ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного деяния. Судом ему было назначено наказание в виде крупного денежного штрафа.