Актриса оголилась для съемок фильма. Кристина Асмус голой грудью привлекла внимание к новому фильму.

Актриса оголилась для съемок фильма. Кристина Асмус голойгрудью привлекла внимание к новому фильму.В Сети появился трейлер картины "Текст", в основе которойлежит одноименный роман писателя Дмитрия Глуховского. Главные роли в фильмеисполнили Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский.Небольшое видео, опубликованное в YouTube, привлекло вниманиеобывателей тем, что на его кадрах звезда "Интернов" Кристина Асмус показываетгрудь. Отмечается, что ролику это добавило пикантности.Отметим, что первый тизер фильма "Текст" появился в Интернете ещев январе этого года. В нем Асмус и Янковский страстно целуются – актеры сыграливлюбленных.Съемки ленты закончились еще в марте и длились всего тримесяца. Актеры работали в Москве, Дзержинском и на Мальдивских островах.Режиссером картины выступил КлимШипенко. Дата выхода "Текста" на экраны пока не разглашается.Отметим, что сюжет фильма расскажет о 27-летнем Илье Горюнове,которого сыграл Александр Петров. Герой попал в тюрьму из-за ложного обвинениюв распространении наркотиков. Отсидев в тюрьме, он решает встретиться сподставившим его Петром, его роль исполнил Иван Янковский. События развиваютсястремительно, и Илья получает доступ к смартфону Петра и проникает в его жизнь.