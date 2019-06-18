Актриса оголилась для съемок фильма. Кристина Асмус голой
грудью привлекла внимание к новому фильму.
Актриса оголилась для съемок фильма. Кристина Асмус голой
грудью привлекла внимание к новому фильму.
В Сети появился трейлер картины "Текст", в основе которой
лежит одноименный роман писателя Дмитрия Глуховского. Главные роли в фильме
исполнили Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский.
Небольшое видео, опубликованное в YouTube, привлекло внимание
обывателей тем, что на его кадрах звезда "Интернов" Кристина Асмус показывает
грудь. Отмечается, что ролику это добавило пикантности.
Отметим, что первый тизер фильма "Текст" появился в Интернете еще
в январе этого года. В нем Асмус и Янковский страстно целуются – актеры сыграли
влюбленных.
Съемки ленты закончились еще в марте и длились всего три
месяца. Актеры работали в Москве, Дзержинском и на Мальдивских островах.
Режиссером картины выступил Клим
Шипенко. Дата выхода "Текста" на экраны пока не разглашается.
Отметим, что сюжет фильма расскажет о 27-летнем Илье Горюнове,
которого сыграл Александр Петров. Герой попал в тюрьму из-за ложного обвинению
в распространении наркотиков. Отсидев в тюрьме, он решает встретиться с
подставившим его Петром, его роль исполнил Иван Янковский. События развиваются
стремительно, и Илья получает доступ к смартфону Петра и проникает в его жизнь.