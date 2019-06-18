Ксения Собчак снова в самом центре нашумевшего скандала. На этот раз она пытается привлечь внимание к делу сестер Хачатурян.

Ксения Собчак снова в самом центре нашумевшего скандала. На этот раз она пытается привлечь внимание к делу сестер Хачатурян.Звезда впервые услышала о резонансном деле прошлой осенью. Ксения Собчак была уверена, что этот случай заставит чиновников пересмотреть закон о домашнем насилии. Сейчас теледива понимает, как сильно она ошибалась. "В России творится много несправедливости, но иногда происходит такое, от чего волосы встают на голове дыбом", – так описала случившееся Собчак в своем Telegram-канале.Ксения призывает всех здравомыслящих людейвстать на защиту сестер Хачатурян. Также она умоляет армянскую диаспору отказаться от позиции “армянский мужчина не мог так поступить, это клевета”. "Мы не должны допустить, чтобы жертвы были . Мы должны добиться их освобождения", – обращается к подписчикам знаменитость.По ее мнению, наказывать надо представителей департамента образования, социальной защиты и прочих, которые годами закрывали глаза происходящее. Они упорно, что их подопечные не ходили в школу, а вместо этого подвергались насилию."Никто не учел, что девочки боролись за свою жизнь, и что у них фактически не было другого выбора. Если сестер Хачатурян посадят по вменяемой им статье – это будет позор российскому правосудию", – утверждает Собчак.Отметим, девочкам вменяют убийство отца по предварительному сговору. Им грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.Согласно материалам уголовного дела, родной отец подвергал сексуальному, психическому, физическому насилию трех сестер Хачатурян. Их мать он избивал и унижал на протяжении долгих лет, а после выгнал из дома. Прошлой осенью он в очередной раз поднял руку на одну из девочек, остальные . В итоге мужчина был убит.