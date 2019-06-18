Звездная пара поужинала в ресторане. Кристина Асмус поделилась видеороликом семейного вечера в Stories Instagram.

Звездная пара поужинала в ресторане.Кристина Асмус поделилась видеороликом семейного вечера в Stories Instagram.На кадрах Гарик Харламов с аппетитом ест, в то времякак его снимает жена. Они переговариваются, но в какой-то момент Кристина Асмусвыкидывает еще тот "номер".Актриса демонстративно на камеру начинает куритьэлектронную сигарету. Увидев такое поведение избранницы, Гарик Харламовприлюдно отчитал ее."Ну, начинается, сейчас все скажут, что ты куришь. Чтоты мать, что ты курящая мать!", – высказался комик. Но Кристина Асмус назамечание лишь промолчала и улыбнулась.Отметим, что артисткалюбит провоцировать публику пикантными снимками. Пользователи соцсети делятсяна два лагеря: одни хвалят звезду за смелость и отсутствие комплексов, другие же,напротив, считают, что замужней женщине вести себя так непристойно.Однако все безханжества отмечают, что – обладательница прекрасной фигуры. Напомним,ранее в Instagram знаменитость призналась поклонникам, что вечерами чувствуетсильный голод. В такие моменты ей очень сложно сдерживаться от приступовобжорства. Если утромможет отказать себе во вкусностях, товечером она не в силах справиться с желанием.