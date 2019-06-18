Адвокат отца основателя группы На-на Сергей Жорин выступил
с заявлением. Оказывается, многомиллионное имущество Бари Алибасова принадлежит
другим людям.
Адвокат отца основателя группы "На-на" Сергей Жорин выступил
с заявлением. Оказывается, многомиллионное имущество Бари Алибасова принадлежит
другим людям.
Шоумен долгое время думал, что является собственником апартаментов,
в которых проживает. Однако выяснилось, что у его имущества другой владелец.
"Ряд
его объектов, которые представляют основную ценность – это квартиры в Медвежьем
переулке в самом центре Москвы: там несколько квартир объединены в одну, плюс
несколько квартир на других этажах. Стоимость этой недвижимости – десятки, а
может быть сотни миллионов рублей. С этой недвижимостью не все так просто,
Алибасов не может оформить собственность на нее уже много лет. Юридически он не
является собственником этих квартир. Собственниками являются номинальные лица,
которые имеют отношения к бывшему заместителю руководителя Департамента
жилищной политики Москвы, который был уволен в 2011 году", – рассказал Сергей
Жорин в программе "Пусть говорят" Первого канала.
По словам Сергея Жорина, предприимчивый чиновник помогал
приобрести новое жилье. Шоумен тогда продал все свое имущество, добавил средства и
вложился в вышеуказанные апартаменты. Однако в последствии выяснилось, что квартиры куплены на чужое имя.
Юрист
подчеркнул, как незадолго до отравления рассказал, что счета за
коммунальные услуги стали погашать номинальные владельцы собственности, хотя до
этого обязательные платежи делал сам шоумен. Бывший чиновник, по его словам, клянется переоформить недвижимость, однако дальше обещаний дело пока не сдвинулось.