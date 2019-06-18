Адвокат отца основателя группы На-на Сергей Жорин выступил с заявлением. Оказывается, многомиллионное имущество Бари Алибасова принадлежит другим людям.

Адвокат отца основателя группы "На-на" Сергей Жорин выступилс заявлением. Оказывается, многомиллионное имущество Бари Алибасова принадлежитдругим людям.Шоумен долгое время думал, что является собственником апартаментов,в которых проживает. Однако выяснилось, что у его имущества другой владелец."Рядего объектов, которые представляют основную ценность – это квартиры в Медвежьемпереулке в самом центре Москвы: там несколько квартир объединены в одну, плюснесколько квартир на других этажах. Стоимость этой недвижимости – десятки, аможет быть сотни миллионов рублей. С этой недвижимостью не все так просто,Алибасов не может оформить собственность на нее уже много лет. Юридически он неявляется собственником этих квартир. Собственниками являются номинальные лица,которые имеют отношения к бывшему заместителю руководителя Департаментажилищной политики Москвы, который был уволен в 2011 году", – рассказал СергейЖорин в программе "Пусть говорят" Первого канала.По словам Сергея Жорина, предприимчивый чиновник помогалприобрести новое жилье. Шоумен тогда продал все свое имущество, добавил средства ивложился в вышеуказанные апартаменты. Однако в последствии выяснилось, что квартиры куплены на чужое имя.Юристподчеркнул, как незадолго до отравления рассказал, что счета закоммунальные услуги стали погашать номинальные владельцы собственности, хотя доэтого обязательные платежи делал сам шоумен. Бывший чиновник, по его словам, клянется переоформить недвижимость, однако дальше обещаний дело пока не сдвинулось.