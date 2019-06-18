Король отечественной эстрады с наследниками
возвращались в Россию после гастролей в Болгарии. Лайнер, на котором
летел Филипп Киркоров, попал в аварийную ситуацию на посадке.
Король отечественной эстрады с наследниками
возвращались в Россию после гастролей в Болгарии. Лайнер, на котором
летел Филипп Киркоров, попал в аварийную ситуацию на посадке.
Воздушное судно совершило жесткую посадку, ударившись
шасси о взлетную полосу. Инцидент произошел в аэропорту "Домодедово". Чрезвычайная
ситуация вынудила пилотов пойти на второй круг.
К счастью, никто
из пассажиров не пострадал, хотя многие из них были напуганы. Стюардессы пытались успокоить поднявших панику людей. Со второго раза
авиалайнеру все-таки удалось совершить посадку, сообщает .
Филипп Киркоров поделился подробностями ЧП, которое
могло привести к настоящей трагедии. По словам певца, его дети Мартин и
Алла-Виктория очень испугались.
"Уже
коснувшись земли достаточно жестко, сразу поднялись в небо снова. Благо,
профессиональные пилоты смогли решить эту внештатную ситуацию. Дети, конечно,
перепугались. Мы летели всей семьей, всем коллективом с гастролей из Болгарии…",
– цитирует радиостанция "Говорит
Москва".
Отметим,
провел на Родине порядка десяти дней. Певец выступил в Софии,
Бургасе, Варне и других городах Болгарии. Помимо работы артист находил время на
прогулки с детьми. Исполнитель будет находиться на гастролях с середины июля и
до конца августа.