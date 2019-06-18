Король отечественной эстрады с наследниками возвращались в Россию после гастролей в Болгарии. Лайнер, на котором летел Филипп Киркоров, попал в аварийную ситуацию на посадке.

Король отечественной эстрады с наследникамивозвращались в Россию после гастролей в Болгарии. Лайнер, на которомлетел Филипп Киркоров, попал в аварийную ситуацию на посадке.Воздушное судно совершило жесткую посадку, ударившисьшасси о взлетную полосу. Инцидент произошел в аэропорту "Домодедово". Чрезвычайнаяситуация вынудила пилотов пойти на второй круг.К счастью, никтоиз пассажиров не пострадал, хотя многие из них были напуганы. Стюардессы пытались успокоить поднявших панику людей. Со второго разаавиалайнеру все-таки удалось совершить посадку, сообщает .Филипп Киркоров поделился подробностями ЧП, котороемогло привести к настоящей трагедии. По словам певца, его дети Мартин иАлла-Виктория очень испугались."Ужекоснувшись земли достаточно жестко, сразу поднялись в небо снова. Благо,профессиональные пилоты смогли решить эту внештатную ситуацию. Дети, конечно,перепугались. Мы летели всей семьей, всем коллективом с гастролей из Болгарии…",– цитирует радиостанция "ГоворитМосква".Отметим,провел на Родине порядка десяти дней. Певец выступил в Софии,Бургасе, Варне и других городах Болгарии. Помимо работы артист находил время напрогулки с детьми. Исполнитель будет находиться на гастролях с середины июля идо конца августа.