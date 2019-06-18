Эммануэль Макарон провел рабочую встрече с Владимиром Зеленским. Антироссийская риторика последнего пришлась весьма не по душе французскому лидеру.

Эммануэль Макарон провел рабочую встрече с Владимиром Зеленским. Антироссийская риторика последнего пришлась весьма не по душе французскому лидеру.Президент Франции Эммануэль Макрон впервые встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и обсудил с ним ряд вопросов, в том числе касающихся политики в отношении России.Зеленский продолжает настаивать, как и его предшественник Петр Порошенко, на агрессивной политике против России – ужесточении санкций, и даже заикнулся об исключении РФ из Совета Европы.Макрон жестко осадил коллегу, заявив, что Париж не намерен допускать полного выхода России из совещательного органа."Мы начали процесс консультаций для того, чтобы вернуть Россию. Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить прежде всего интересам граждан России, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права", – заявил Макрон.При этом он подчеркнул, что санкции против России должны остаться в силе, пока "не будут выполнены все условия". Но при этом не стоит забывать об интересах граждан России, подчеркнул Макрон, отметив, что они будут нарушены в случае выхода Москвы из Совета Европы.