Отец россиянки Марии Бутиной, отбывающей тюремный срок в США, рассказал в интервью Известиям, что его дочь преподает заключенным английский язык, математику, обществоведение и теорию вероятности.

Отец россиянки Марии Бутиной, отбывающей тюремный срок в США, рассказал в интервью "Известиям", что его дочь преподает заключенным английский язык, математику, обществоведение и теорию вероятности.Валерий Бутин подчеркнул, что преподавание помогает Марии справляться с нелегкой жизненной ситуацией. При этом занимается она этим официально и с разрешения администрации тюрьмы, и даже получает за уроки небольшое финансовое вознаграждение, передает ТАСС.Как сообщалось, россиянка Мария Бутина была задержана в США в июле минувшего года и осуждена на 18 месяцев заключения за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом. Ранее адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что учитывая уже отбытый ей до приговора срок и стандартную в США "скидку" в 50 дней за год приговора, Мария должна выйти на свободу в ноябре 2019 года.