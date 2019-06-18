Выяснились новые подробности инцидента между певцом и Светланой Лободой после премии МУЗ-ТВ. Оказалось, что при конфликте, который устроил Сергей Лазарев, присутствовал генеральный директор премии и канала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров и другие люди из команды, готовившей церемонию наград.

Выяснились новые подробности инцидентамежду певцом и Светланой Лободой после премии МУЗ-ТВ.Оказалось, что при конфликте, который устроил Сергей Лазарев, присутствовалгенеральный директор премии и канала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров и другие люди изкоманды, готовившей церемонию наград.Один из представителей телеканала поделился деталямипроизошедшего и выразил свое мнение о случившемся. Он признал, что вовремягенерального прогона премии, действительно случился неприятный инцидент, связанныйс Сергеем Лазаревым."Сидя в зале во время прогона номера СветланыЛободы, Сергей начал высказывать свои претензии режиссеру церемонии, а такжесидящим вокруг, причем в весьма нелицеприятной форме", – цитирует представителяМУЗ-ТВ Super. По его словам, артист был явно взвинчен или находился в плохомнастроении."Но, когда начались оскорбления всторону певицы, в ситуацию вынужден был вмешаться генеральный директор премии иканала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров. Он осадил Сергея в достаточно грубой форме —только так человек смог успокоиться", – прокомментировал конфликт Лазарева и Лободыпредставитель телеканала.Напомним, ссора между музыкантамислучилась 7 июня. в пух и прах разругался со Светланой Лободой. Якобы певец позволил себе нецензурно выругаться в адресисполнительницы.Причины таких нападок со стороны неизвестны, но коллеги артистов предположили, певец не смог выступитьв финале церемонии с конкурсным номером по техническим причинам, а Светлана Лобода исполнила целых шесть песен.