Выяснились новые подробности инцидента
между певцом и Светланой Лободой после премии МУЗ-ТВ.
Оказалось, что при конфликте, который устроил Сергей Лазарев, присутствовал
генеральный директор премии и канала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров и другие люди из
команды, готовившей церемонию наград.
Выяснились новые подробности инцидента
между певцом и Светланой Лободой после премии МУЗ-ТВ.
Оказалось, что при конфликте, который устроил Сергей Лазарев, присутствовал
генеральный директор премии и канала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров и другие люди из
команды, готовившей церемонию наград.
Один из представителей телеканала поделился деталями
произошедшего и выразил свое мнение о случившемся. Он признал, что вовремя
генерального прогона премии, действительно случился неприятный инцидент, связанный
с Сергеем Лазаревым.
"Сидя в зале во время прогона номера Светланы
Лободы, Сергей начал высказывать свои претензии режиссеру церемонии, а также
сидящим вокруг, причем в весьма нелицеприятной форме", – цитирует представителя
МУЗ-ТВ Super. По его словам, артист был явно взвинчен или находился в плохом
настроении.
"Но, когда начались оскорбления в
сторону певицы, в ситуацию вынужден был вмешаться генеральный директор премии и
канала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров. Он осадил Сергея в достаточно грубой форме —
только так человек смог успокоиться", – прокомментировал конфликт Лазарева и Лободы
представитель телеканала.
Напомним, ссора между музыкантами
случилась 7 июня. в пух и прах разругался со Светланой Лободой. Якобы певец позволил себе нецензурно выругаться в адрес
исполнительницы.
Причины таких нападок со стороны неизвестны, но коллеги артистов предположили, певец не смог выступить
в финале церемонии с конкурсным номером по техническим причинам, а Светлана Лобода исполнила целых шесть песен.