Скандал вокруг имени легендарной певицы Людмилы Зыкиной
набирает обороты. В студи программы Андрея Малахова Прямой эфир телеканала Россия
1 советскую звезду обвинили в похищении детей собственного брата.
Скандал вокруг имени легендарной певицы Людмилы Зыкиной
набирает обороты. В студи программы Андрея Малахова "Прямой эфир" телеканала "Россия
1" советскую звезду обвинили в похищении детей собственного брата.
В ток-шоу появилась невестка Людмилы Зыкиной – Татьяна. Женщина
была замужем за сводным братом певицы Александром, однако супружеская жизнь не
сложилась из-за его пристрастия к спиртному.
Редакторам программы "Прямой эфир" Татьяна поведала,
что знаменитая родственница мужа в буквальном смысле похитила ее детей. Забрала их из
детского учреждения и увезла к себе.
"У меня забрали троих детей: Сережу, Катю и Георгия. Я
пришла забрать ребенка из садика, а воспитатели сказали, нет его, мол, бабушка
забрала. Тайком. Я не хотела их отдавать, честно. А она сказала: "Что ты им
можешь дать? Я народная артистка, один звонок – они в Гнесинке", – сказала
Татьяна.
У невестки
знаменитости была четвертая дочь – Наташа. Девочка была рождена не от
Александра, поэтому артистка ею не заинтересовалась.
После, по словам Татьяны, она вновь вышла замуж и родила. Со старшими детьми она сначала переписывалась, но со временем потеряла контакт. "Я не могла бросить малышей и поехать за
старшими. А потом супруг умер, а я заболела туберкулезом", – поделилась женщина
в программе "Прямой эфир".
Между тем коллеги Людмилы Зыкиной обвинениям героини ток-шоу
Малахова не верят. Певица Светлана Дятел
прояснила ситуацию. Оказывается, детей никто не крал.
"Людмиле привезли троих детей и сказали: "Вот твои
племянники: Георгий, названный в честь твоего папы, Катя, названная в честь
мамы, и Сергей, тоже в честь родственника названный". Люся сказала мне, что это
ее крест, который она несет из-за брата-алкоголика. Александра брали в наш
коллектив работать грузчиком, но он напивался уже в середине дня. А Татьяна
нарожала, между прочим, не четверых и не пятерых, а 12 детей", – объяснила Светлана
присутствующим в студии программы
Также выяснилось, что Татьяна лишена родительских прав. Ее
дети были разбросаны по интернатам и приемным семьям, братья и сестры даже не
знакомы друг с другом. Невестка Зыкиной попыталась оправдаться, что потеряла
наследников из-за болезни.
"Татьяна была склонна к бродяжничеству: у Люси сестра
работала в психиатрии, она это знала. Дети были голодными, Тане привозили
продукты, а она их продавала", – прокомментировала ситуацию подруга Людмилы
Зыкиной Елена Лосева в студии ток-шоу .