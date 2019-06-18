Скандал вокруг имени легендарной певицы Людмилы Зыкиной набирает обороты. В студи программы Андрея Малахова Прямой эфир телеканала Россия 1 советскую звезду обвинили в похищении детей собственного брата.

Скандал вокруг имени легендарной певицы Людмилы Зыкинойнабирает обороты. В студи программы Андрея Малахова "Прямой эфир" телеканала "Россия1" советскую звезду обвинили в похищении детей собственного брата.В ток-шоу появилась невестка Людмилы Зыкиной – Татьяна. Женщинабыла замужем за сводным братом певицы Александром, однако супружеская жизнь несложилась из-за его пристрастия к спиртному.Редакторам программы "Прямой эфир" Татьяна поведала,что знаменитая родственница мужа в буквальном смысле похитила ее детей. Забрала их издетского учреждения и увезла к себе."У меня забрали троих детей: Сережу, Катю и Георгия. Япришла забрать ребенка из садика, а воспитатели сказали, нет его, мол, бабушказабрала. Тайком. Я не хотела их отдавать, честно. А она сказала: "Что ты имможешь дать? Я народная артистка, один звонок – они в Гнесинке", – сказалаТатьяна.У невесткизнаменитости была четвертая дочь – Наташа. Девочка была рождена не отАлександра, поэтому артистка ею не заинтересовалась.После, по словам Татьяны, она вновь вышла замуж и родила. Со старшими детьми она сначала переписывалась, но со временем потеряла контакт. "Я не могла бросить малышей и поехать застаршими. А потом супруг умер, а я заболела туберкулезом", – поделилась женщинав программе "Прямой эфир".Между тем коллеги Людмилы Зыкиной обвинениям героини ток-шоуМалахова не верят. Певица Светлана Дятелпрояснила ситуацию. Оказывается, детей никто не крал."Людмиле привезли троих детей и сказали: "Вот твоиплемянники: Георгий, названный в честь твоего папы, Катя, названная в честьмамы, и Сергей, тоже в честь родственника названный". Люся сказала мне, что этоее крест, который она несет из-за брата-алкоголика. Александра брали в нашколлектив работать грузчиком, но он напивался уже в середине дня. А Татьянанарожала, между прочим, не четверых и не пятерых, а 12 детей", – объяснила Светланаприсутствующим в студии программыТакже выяснилось, что Татьяна лишена родительских прав. Еедети были разбросаны по интернатам и приемным семьям, братья и сестры даже незнакомы друг с другом. Невестка Зыкиной попыталась оправдаться, что потеряланаследников из-за болезни."Татьяна была склонна к бродяжничеству: у Люси сестраработала в психиатрии, она это знала. Дети были голодными, Тане привозилипродукты, а она их продавала", – прокомментировала ситуацию подруга ЛюдмилыЗыкиной Елена Лосева в студии ток-шоу .