Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе очередной дерзкий выпад в адрес Владимира Путина. Бывший юморист раскрыл детали разговора со своим российским коллегой. Медлить Зеленский не стал и в своей привычной бесцеремонной манере озвучил Путину свои претензии.
Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе очередной дерзкий выпад в адрес Владимира Путина. Бывший юморист раскрыл детали разговора со своим российским коллегой. Медлить Зеленский не стал и в своей привычной бесцеремонной манере озвучил Путину свои претензии.
О встрече с российским лидером глава Незалежной рассказал в
интервью влиятельному немецкому изданию Bild. Зеленский назвал первую фразу, с
которой начнет переговоры с Путиным.
По его словам, первым делом он обратит внимание своего
российского коллеги на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. "Начнем
с того, что Донбасс и Крым – это Украина", – озвучил Зеленский свои будущие
слова.
Он выразил надежду, что полуостров рано или поздно вернется
в состав Украины. По признанию Зеленского, с Крымом у него связаны добрые
воспоминания: политик много раз там бывал всегда будет считать регион частью
возглавляемой им страны.
"Начнем с того, что Крым – это Россия, да и Донбасс по совести
тоже. Так что Зеленский пусть со своими влажными мечтами постоит в
сторонке", – прокомментировал слова эксперт Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он напомнил, что за пять
лет полуостров полностью интегрировался в нашу страну, а жители Донбасса
мечтают повторить путь крымчан.
Манукян подчеркнул, что жители Донецкой и Луганской
республик начали получать российские паспорта, а призывы к воссоединению с
Россией звучат в Донбассе все чаще. "Призываю руководство страны признать
независимость этих республик, а также по итогам признания инициировать
референдум об их вхождении в состав России. Люди давно это заслужили, тем более
что они теперь уже полноправные граждане нашей страны", – сказал эксперт в
комментарии для "Дни.ру".
Ну а пока в Донбассе снова неспокойно. В ночь на понедельник
украинские войска провели мощный обстрел северо-западных окраин Донецка.
Силовики использовали крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы
залпового огня.
Спустя несколько часов после атаки Донецка
отправился на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский
лидер выдвинул условия прекращения огня в Донбассе: освобождение пленных,
моряков, задержанных у Керченского пролива, разведение войск и постройка моста
в Станице Луганской.