Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе очередной дерзкий выпад в адрес Владимира Путина. Бывший юморист раскрыл детали разговора со своим российским коллегой. Медлить Зеленский не стал и в своей привычной бесцеремонной манере озвучил Путину свои претензии.

Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе очередной дерзкий выпад в адрес Владимира Путина. Бывший юморист раскрыл детали разговора со своим российским коллегой. Медлить Зеленский не стал и в своей привычной бесцеремонной манере озвучил Путину свои претензии.О встрече с российским лидером глава Незалежной рассказал винтервью влиятельному немецкому изданию Bild. Зеленский назвал первую фразу, скоторой начнет переговоры с Путиным.По его словам, первым делом он обратит внимание своегороссийского коллеги на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. "Начнемс того, что Донбасс и Крым – это Украина", – озвучил Зеленский свои будущиеслова.Он выразил надежду, что полуостров рано или поздно вернетсяв состав Украины. По признанию Зеленского, с Крымом у него связаны добрыевоспоминания: политик много раз там бывал всегда будет считать регион частьювозглавляемой им страны."Начнем с того, что Крым – это Россия, да и Донбасс по совеститоже. Так что Зеленский пусть со своими влажными мечтами постоит всторонке", – прокомментировал слова эксперт Совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он напомнил, что за пятьлет полуостров полностью интегрировался в нашу страну, а жители Донбассамечтают повторить путь крымчан.Манукян подчеркнул, что жители Донецкой и Луганскойреспублик начали получать российские паспорта, а призывы к воссоединению сРоссией звучат в Донбассе все чаще. "Призываю руководство страны признатьнезависимость этих республик, а также по итогам признания инициироватьреферендум об их вхождении в состав России. Люди давно это заслужили, тем болеечто они теперь уже полноправные граждане нашей страны", – сказал эксперт вкомментарии для "Дни.ру".Ну а пока в Донбассе снова неспокойно. В ночь на понедельникукраинские войска провели мощный обстрел северо-западных окраин Донецка.Силовики использовали крупнокалиберную артиллерию и реактивные системызалпового огня.Спустя несколько часов после атаки Донецкаотправился на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинскийлидер выдвинул условия прекращения огня в Донбассе: освобождение пленных,моряков, задержанных у Керченского пролива, разведение войск и постройка мостав Станице Луганской.