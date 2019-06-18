Телеведущая попала в неловкую ситуацию.
Ксения Собчак опустила грубую ошибку, которую сразу заметили внимательные
пользователи Сети.
Телеведущая попала в неловкую ситуацию.
Ксения Собчак опустила грубую ошибку, которую сразу заметили внимательные
пользователи Сети.
Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте
пост, посвященный выставке в Пушкинском музее. Однако Ксения Собчак перепутала
фамилию художника, за что была подвергнута насмешкам.
Увидев свою оплошность, звезда тут же исправила ошибку.
"Совершенно замечательная выставка
коллекции Щукина в Пушкинском музее. Отчаянно рекомендую", -
написала Ксения Собчак. При этом она выложила фото с культпохода.
Телеведущая выбрала наряд
под стать мероприятию: белое элегантное платье с черным кожаным поясом. Образ
Ксения Собчак дополнила кокетливой сумочкой.
Несмотря на то, что светская львица быстро замела
следы ошибки, ее заметили. "Ксюш, не Щусев, а Щукин. Ну да ладно, с кем не
бывает, тем более с ветеранами светских мероприятий", – обратил внимание на
оплошность Telegram-канале Dark Cosmo.
Как писали "Дни.ру", ранее повздорила с
журналом Hello! Причиной стало
то, что издание поместило на обложку снимок, на котором изображены она и режиссер Константин Богомолов, не спросив разрешения
телеведущей. высказала свое недовольство в Instagram,
на что представители издания ответили, что в данном случае имели право публиковать
снимок без разрешения.