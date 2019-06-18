Телеведущая попала в неловкую ситуацию. Ксения Собчак опустила грубую ошибку, которую сразу заметили внимательные пользователи Сети.

Телеведущая попала в неловкую ситуацию.Ксения Собчак опустила грубую ошибку, которую сразу заметили внимательныепользователи Сети.Знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунтепост, посвященный выставке в Пушкинском музее. Однако Ксения Собчак перепуталафамилию художника, за что была подвергнута насмешкам.Увидев свою оплошность, звезда тут же исправила ошибку."Совершенно замечательная выставкаколлекции Щукина в Пушкинском музее. Отчаянно рекомендую", -написала Ксения Собчак. При этом она выложила фото с культпохода.Телеведущая выбрала нарядпод стать мероприятию: белое элегантное платье с черным кожаным поясом. ОбразКсения Собчак дополнила кокетливой сумочкой.Несмотря на то, что светская львица быстро замеласледы ошибки, ее заметили. "Ксюш, не Щусев, а Щукин. Ну да ладно, с кем небывает, тем более с ветеранами светских мероприятий", – обратил внимание наоплошность Telegram-канале Dark Cosmo.Как писали "Дни.ру", ранее повздорила сжурналом Hello! Причиной сталото, что издание поместило на обложку снимок, на котором изображены она и режиссер Константин Богомолов, не спросив разрешениятелеведущей. высказала свое недовольство в Instagram,на что представители издания ответили, что в данном случае имели право публиковатьснимок без разрешения.