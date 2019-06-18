Певец получил ценный совет от коллеги по цеху. Артист Максим Галкин обратился к Владу Топалову.

Певец получил ценный совет от коллеги по цеху. Артист МаксимГалкин обратился к Владу Топалову.В личном Instagram вокалист опубликовал свежее фото. ВладТопалов запечатлен вместе с наследником, которого ему родила супруга –телеведущая Регина Тодоренко. Артист посадил полугодовалого сына Мишу на плечи."Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать!Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку!" – растроганныйартист под снимком.В комментариях к публикации появился комик Максим Галкин.Юморист, как бывалый родитель, решил поделится своим опытом. "Не торопи время!Наслаждайся!" – отметил он.Отметим, что Максим Галкин зарекомендовал себя как оченьзаботливый отец. Шоумен любит проводить время со своими детьми от королевыотечественной эстрады Аллы Пугачевой. Забавные видео и фото с пятилетними двойняшками Лизой и Гарри постоянно появляются в соцсетях Галкина.Примечательно, чтотоже принимает активное участие в воспитании сына Миши. Пока егожена Регина Тодоренко занята на съемках, артист с удовольствием сидит сребенком.