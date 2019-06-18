Певец получил ценный совет от коллеги по цеху. Артист Максим
Галкин обратился к Владу Топалову.
Певец получил ценный совет от коллеги по цеху. Артист Максим
Галкин обратился к Владу Топалову.
В личном Instagram вокалист опубликовал свежее фото. Влад
Топалов запечатлен вместе с наследником, которого ему родила супруга –
телеведущая Регина Тодоренко. Артист посадил полугодовалого сына Мишу на плечи.
"Мое маленькое чудо. Мой Симба. Порой хочется его сожрать!
Быстрее бы уже гонять в футбол с ним и играть в войнушку!" – растроганный
артист под снимком.
В комментариях к публикации появился комик Максим Галкин.
Юморист, как бывалый родитель, решил поделится своим опытом. "Не торопи время!
Наслаждайся!" – отметил он.
Отметим, что Максим Галкин зарекомендовал себя как очень
заботливый отец. Шоумен любит проводить время со своими детьми от королевы
отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Забавные видео и фото с пятилетними двойняшками Лизой и Гарри постоянно появляются в соцсетях Галкина.
Примечательно, что
тоже принимает активное участие в воспитании сына Миши. Пока его
жена Регина Тодоренко занята на съемках, артист с удовольствием сидит с
ребенком.