Американскому писателю удалось выяснить интимные подробности личной жизни принца Гарри. Он долго добивался известную голливудскую звезду.

Американскому писателю удалось выяснить интимные подробности личной жизни принца Гарри. Он долго добивался известную голливудскую звезду.Писатель Ян Гальперин выяснил, что принц долгое время ухаживал за звездой сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. "Он был влюблен в Джен годами и говорил друзьям, что она "принцесса" и его самая любимая голливудская звезда", – рассказал публицист.В 2009 году после очередной откровенной фотосессии герцог Сассекский начал действовать решительно. Через общих знакомых он достал ее номер и начал писать романтические сообщения. Но ответа он так и не дождался.Стоит отметить, что у них довольна существенная разница в возрасте. Актриса старше принца на 16 лет."Один знакомый сказал мне, что Дженнифер знала о влюбленности Гарри, но не хотела продолжения этой истории из-за большой разницы в возрасте", – сообщил Ян Гальперин.Представители Энистон опровергли эту информацию. Но писатель уверен, что знаменитость просто не хочет ворошить прошлое.Напомним, сейчас Гарри женат на другой голливудской звезде Меган Маркл. Будущие супруги познакомились в 2016 году, но несколько месяцев скрывали отношения от поклонников. В мае 2019-го у влюбленных родился первенец – сын Арчи.