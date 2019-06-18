Ольга Скабеева рассказала о том, как должен был повести себя Владимир Зеленский на встрече с Ангелой Меркель, когда той стало плохо. Однако политик сделать так не догадался.

Ольга Скабеева рассказала о том, как должен был повести себя Владимир Зеленский на встрече с Ангелой Меркель, когда той стало плохо. Однако политик сделать так не догадался.Приступ канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обещает стать одной из самых обсуждаемых новостей 18 июня. Глава немецкого правительства уже успела успокоить тех, кто не на шутку перепугался за ее здоровье. Дрожь по всему телу она объяснила банальным обезвоживанием.Однако теперь вопросы появились уже к украинскому лидеру. Во время инцидента тот старательно делал вид, что ничего необычного рядом с ним не происходит и даже не посмотрел на явно испытывающую проблемы Ангелу Меркель."Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле Меркель, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды", – на своей странице в Telegram написала ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.Она отметила, что подобное поведение улучшило бы имидж Владимира Зеленского не только в Германии, но и в России. "Да его бы после этого на руках немцы носили. А мы бы подумали: какой молодец; человек, видно, приличный", – уверена ведущая.Она отметила, что для того, чтобы принять подобное решение, не нужно быть гением дипломатии и мастером пиара. "Простейший шаг (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться", – заключила Ольга Скабеева.Напомним, во время итоговой пресс-конференции Ангела Меркель поспешила успокоить тревоги общественности. Она объяснила, что приступ дрожи у нее произошел из-за обезвоживания, однако эту проблему удалось легко решить. "Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", – цитирует канцлера Германии .