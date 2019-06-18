Несмотря на многовекторную политику президента Белоруссии Александра Лукашенко, дальнейшая интеграция с Россией неизбежна. По мнению экспертов, Москва не ослабит хватку и продолжит создание Союзного государства двух стран. Помочь этому должно назначение бывшего посла в Белоруссии Михаила Бабича в Министерство экономического развития России.

Несмотря на многовекторную политику президента Белоруссии Александра Лукашенко, дальнейшая интеграция с Россией неизбежна. По мнению экспертов, Москва не ослабит хватку и продолжит создание Союзного государства двух стран. Помочь этому должно назначение бывшего посла в Белоруссии Михаила Бабича в Министерство экономического развития России.Статус Бабича понизился: вместо посла, имевшего прямой выходк президенту, дипломат стал одним из заместителей главы ведомства МаксимаОрешкина, отметил политолог Алексей Макаркин. При этом чиновник возглавляетрабочую группу по урегулированию вопросов интеграции с Белоруссией, отметилэксперт.По его мнению, Кремль продолжает сжимать Лукашенко вбратских объятиях. "Курс на интеграцию, на максимально сближение России иБеларуси будет продолжен абсолютно точно. Но только теперь это будут делать неметодом наскока, а немного дипломатичнее", – цитирует политолога"Газета.ру".Указ Владимира Путина о назначении Михаила Бабича вМинэкономразвития был опубликован в минувший понедельник. На новом посту онбудет курировать отношения со странами СНГ, в том числе вопросы интеграции.До этого Бабич на протяжении восьми месяцев работал пословРоссии в Белоруссии. Эксперты в целом высоко оценили деятельность дипломата.Так, Telegram-канал "Белорусский гамбит" отметил, что Бабич своимпримером показал, что если уделять большое внимание интеграционной повестке, томожно добиться на этом поприще серьезных успехов.За время работы послом он активно посещал регионы, общался сбелорусской общественностью, давал интервью журналистам. Бабич провел ревизиюфинансово-экономических отношений с братской республикой и указал набольшую зависимость Минска от поддержки Москвы.На этом фоне Лукашенко бросился восстанавливать отношения сЗападом. В начале этого года Минск снял ограничение на число американскихдипломатов. Перед этим Батька встретился с представителями американскиханалитических центров.Через некоторое время пошел еще дальше и выступилза налаживание отношение с НАТО. Белоруссия не должна смотреть наСевероатлантический альянс как на врага, заявил Батька. Реверансы в сторонуЗапада дали основания многим экспертам говорить о развороте внешнеполитическогокурса Минска в сторону США и ЕС.