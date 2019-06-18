Несмотря на многовекторную политику президента Белоруссии Александра Лукашенко, дальнейшая интеграция с Россией неизбежна. По мнению экспертов, Москва не ослабит хватку и продолжит создание Союзного государства двух стран. Помочь этому должно назначение бывшего посла в Белоруссии Михаила Бабича в Министерство экономического развития России.
Несмотря на многовекторную политику президента Белоруссии Александра Лукашенко, дальнейшая интеграция с Россией неизбежна. По мнению экспертов, Москва не ослабит хватку и продолжит создание Союзного государства двух стран. Помочь этому должно назначение бывшего посла в Белоруссии Михаила Бабича в Министерство экономического развития России.
Статус Бабича понизился: вместо посла, имевшего прямой выход
к президенту, дипломат стал одним из заместителей главы ведомства Максима
Орешкина, отметил политолог Алексей Макаркин. При этом чиновник возглавляет
рабочую группу по урегулированию вопросов интеграции с Белоруссией, отметил
эксперт.
По его мнению, Кремль продолжает сжимать Лукашенко в
братских объятиях. "Курс на интеграцию, на максимально сближение России и
Беларуси будет продолжен абсолютно точно. Но только теперь это будут делать не
методом наскока, а немного дипломатичнее", – цитирует политолога
"Газета.ру".
Указ Владимира Путина о назначении Михаила Бабича в
Минэкономразвития был опубликован в минувший понедельник. На новом посту он
будет курировать отношения со странами СНГ, в том числе вопросы интеграции.
До этого Бабич на протяжении восьми месяцев работал послов
России в Белоруссии. Эксперты в целом высоко оценили деятельность дипломата.
Так, Telegram-канал "Белорусский гамбит" отметил, что Бабич своим
примером показал, что если уделять большое внимание интеграционной повестке, то
можно добиться на этом поприще серьезных успехов.
За время работы послом он активно посещал регионы, общался с
белорусской общественностью, давал интервью журналистам. Бабич провел ревизию
финансово-экономических отношений с братской республикой и указал на
большую зависимость Минска от поддержки Москвы.
На этом фоне Лукашенко бросился восстанавливать отношения с
Западом. В начале этого года Минск снял ограничение на число американских
дипломатов. Перед этим Батька встретился с представителями американских
аналитических центров.
Через некоторое время пошел еще дальше и выступил
за налаживание отношение с НАТО. Белоруссия не должна смотреть на
Североатлантический альянс как на врага, заявил Батька. Реверансы в сторону
Запада дали основания многим экспертам говорить о развороте внешнеполитического
курса Минска в сторону США и ЕС.