Певица Нюша выложила в своем Instagram новый пост. Он вызвал бурную реакцию у подписчиков.

Певица Нюша выложила в своем Instagram новый пост. Он вызвал бурную реакцию у подписчиков.На фото девушка лежит на кровати в черном кружевном белье и белой мужской рубашке. Она посвятила этот снимок вопросу приведения себя в форму после родов. "Несмотря на то, что выступать я начала практически сразу, понадобилось время и много работы над собой, чтобы вернуться к привычной форме", – рассказывает Нюша.Знаменитость утверждает, что во время беременности наблюдала удивительные изменения своего тела и никогда их не стеснялась. "Внутри всегда чувствовала себя окрыленной", – поделилась Аня.По ее словам, она не спешила меняться в первые две недели. Звезда потихоньку вводила специальное питание и спортивные упражнения в свой режим.Такой внешний вид на фото многим показался довольно провокационным. "Скромнее нужно быть, раз ты стала мамой", "Не слишком такое фото?", – напали на артисту критики."Новый лозунг: "Стала матерью – надень паранджу!"", – пошутила на счет всех негативных комментариев поклонница.Несмотря на отрицательные комментарии, большинству фото все-таки понравилось. "Шикарно выглядишь!Красавица!", "Молодец, приятно смотреть на счастливую девушку", "После родов стала еще прекраснее", – расхваливали кумира фанаты.